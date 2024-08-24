У Харківській області за добу окупанти вбили двох людей

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У Харківській області впродовж доби лунали потужні вибухи. Окупанти атакували кілька населених пунктів внаслідок чого є загиблі, поранені, а також численні руйнації цивільних об'єктів.

Про це 24 серпня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Російські загарбники не припиняють атаки на Харківську область. Впродовж доби, 23-24 серпня, вороги атакували кілька громад, пошкодивши приватні будинки, лісові господарства, поранивши та вбивши кількох мешканців. Зокрема, 24 серпня о 01:06 у Куп'янську внаслідок обстрілу спалахнув дах будинку.

Також 23 серпня у Курилівскій територіальній громаді, селі Новоосинове горів дачний будинок, а 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл в селі стався 21 серпня.

Наслідки обстрілу в Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Також горіла лісова підстилка на площі 8 та 4 Га у Золочівський територіальній громаді. А в селі Одноробівка від артобстрілу пошкоджено двоповерховий будинок й електромережі. Ввечері від обстрілів спалахнула господарська споруда.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська ОВА

У Куп'янському районі вчора, 23 серпня, близько 12:20 внаслідок обстрілу загинули два чоловіки віком 51 та 58 років. Також поранення дістали три жінки 45, 63, 85 років. Увечері о 19:10 спалахнув приватний будинок у Куп'янську. Є пошкодження у Петропавлівській ТГ.