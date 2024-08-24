В Харьковской области за сутки оккупанты убили двух человек

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

В Харьковской области в течение суток раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали несколько населенных пунктов в результате чего погибли, ранены, а также многочисленные разрушения гражданских объектов.

Об этом 24 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Российские захватчики не прекращают атаки на Харьковскую область. В течение суток, 23-24 августа, враги атаковали несколько громад, повредив частные дома, лесные хозяйства, ранив и убив нескольких жителей. В частности, 24 августа в 01:06 в Купянске в результате обстрела вспыхнула крыша дома.

Также 23 августа в Куриловский территориальной громаде, селе Новоосиново горел дачный дом, а 22 и 23 августа в селе Казачья Лопань спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших женщин в возрасте 61 и 43 лет. Обстрел в деревне произошел 21 августа.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Также горела лесная подстилка на площади 8 и 4 Га в Золочевский территориальной громаде. А в селе Одноробовка от артобстрела поврежден двухэтажный дом и электросети. Вечером от обстрелов вспыхнула хозяйственная постройка.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОВА

В Купянском районе вчера, 23 августа, около 12:20 в результате обстрела погибли два человека в возрасте 51 и 58 лет. Также ранения получили три женщины 45, 63, 85 лет. Вечером в 19:10 загорелся частный дом в Купянске. Есть повреждения в Петропавловской ТГ.