Россияне нанесли удар по Чугуеву: ранение получил несовершеннолетний
1 марта утром российские оккупационные войска были обстреляны ракетами С-300 город Чугуев в Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили два человека, среди них несовершеннолетний.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале председатель Харьковской областной прокуратуры.
-
РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему
-
Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес
-
В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц
-
Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго
-
В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"
-
Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине
-
В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза
-
Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью
-
Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза
-
"Должен был идти в рейс, но пошел служить": УДП назовет буксир в честь погибшего на фронте сотрудника
Утренний обстрел Харьковской области
Сегодня, 1 марта, около 07:30 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области.
В результате удара были повреждены многоквартирный жилой дом и учебное заведение.
По предварительным данным, россияне использовали для удара по Чугуеву ракеты С-300.
Пострадали
В результате обстрела в Чугуеве были ранены два мирных жителя.
Среди них несовершеннолетний 14-летний житель Чугуева.
Также пострадал 50-летний житель города.
Напомним, 23 февраля российские войска обстреляли Чугуевский район Харьковской области.
Фото: Харьковская областная прокуратура