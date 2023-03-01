Россияне нанесли удар по Чугуеву: ранение получил несовершеннолетний

Оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуев

1 марта утром российские оккупационные войска были обстреляны ракетами С-300 город Чугуев в Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили два человека, среди них несовершеннолетний.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале председатель Харьковской областной прокуратуры.

Утренний обстрел Харьковской области

Сегодня, 1 марта, около 07:30 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области.

В результате удара были повреждены многоквартирный жилой дом и учебное заведение.

По предварительным данным, россияне использовали для удара по Чугуеву ракеты С-300.

Пострадали

В результате обстрела в Чугуеве были ранены два мирных жителя.

Среди них несовершеннолетний 14-летний житель Чугуева.

Также пострадал 50-летний житель города.

Напомним, 23 февраля российские войска обстреляли Чугуевский район Харьковской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура