Россияне обстреляли Волчанск, погиб пожилой мужчина

Россияне нанесли удар по Харьковской области: есть погибшие и раненые
Сегодня, 30 января, около 10:20 утра российские оккупационные войска нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого обстрела погиб 62-летний мужчина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
-
В Пакистане взорвали мечеть, по меньшей мере 28 погибших
-
"Я — переселенка, и кому, как не мне, знать, что нужно нашим украинцам": во Львове открыли приют "Безопасное место"
-
Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ
-
Возвращение не получилось: концерты предателя Миши Марвина отменяют в россии
-
ПриватБанк объявил сбор 31 млн грн на экипировку пилотов
-
Польша может передать истребители F-16 для Украины: какое условие
-
"Работали" во время комендантского часа: в Киеве задержали серийных угонщиков авто
-
Министерство молодежи и спорта Украины может получить нового председателя: кто займет место Вадима Гутцайта
-
Суд отправил террористку "ДНР" за решетку на 13 лет
-
Потери бывшего самого богатого человека Азии выросли до $66 млрд из-за скандала, — Reuters
Обстрел Харьковской области
Россияне продолжают обстреливать пограничные районы Харьковской области.
Сегодня около 10:20 утра оккупанты нанесли удар по городу Волчанск.
Последствия удара по Волчанску
Российские снаряды убили в обстрелянном городе 62-летнего мужчину.
Также ранение получила 85-летняя женщина. Сейчас ее оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ночной обстрел Харькова
В ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.
В частично разрушенном доме погибла пожилая женщина. Ее находившийся рядом с ней муж чудом не пострадал.
Напомним, 18 января в Харьковской области российская армия обстреляла гериатрический пансионат, амбулаторию и жилые дома.
В Купянске в результате обстрелов был поврежден жилой дом и частное предприятие. В пгт Дворична Купянского района был поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.
В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: были выбиты окна и разрушена крыша. Было зафиксировано попадание в амбулаторию.
В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов было повреждено 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также было зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.
Добавим, что 10 января российские оккупанты обстреляли Харьков и попали в состав пиротехники. В результате атаки обошлось без жертв.
Фото: Telegram Синегубова