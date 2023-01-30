Россияне обстреляли Волчанск, погиб пожилой мужчина

Оккупанты обстреляли город Волчанск

Сегодня, 30 января, около 10:20 утра российские оккупационные войска нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого обстрела погиб 62-летний мужчина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел Харьковской области

Россияне продолжают обстреливать пограничные районы Харьковской области.

Сегодня около 10:20 утра оккупанты нанесли удар по городу Волчанск.

Последствия удара по Волчанску

Российские снаряды убили в обстрелянном городе 62-летнего мужчину.

Также ранение получила 85-летняя женщина. Сейчас ее оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ночной обстрел Харькова

В ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.

В частично разрушенном доме погибла пожилая женщина. Ее находившийся рядом с ней муж чудом не пострадал.

Напомним, 18 января в Харьковской области российская армия обстреляла гериатрический пансионат, амбулаторию и жилые дома.

В Купянске в результате обстрелов был поврежден жилой дом и частное предприятие. В пгт Дворична Купянского района был поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: были выбиты окна и разрушена крыша. Было зафиксировано попадание в амбулаторию.

В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов было повреждено 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также было зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

Добавим, что 10 января российские оккупанты обстреляли Харьков и попали в состав пиротехники. В результате атаки обошлось без жертв.

Фото: Telegram Синегубова