У Харківській області росіяни атакували житловий сектор

Пожежник гасить вогонь на руїнах знищеного росіянами будинку. Фото: ДСНС України у Харківській області

У Харківській області росіяни атакували з авіації житловий сектор. Внаслідок бомбардування загинули двоє осіб.

Про це повідомила 23 серпня пресслужба ДСНС України у Харківській області.

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Росіяни атакували населений пункт Борівської громади Ізюмського району сьогодні, 23 серпня, вночі.

Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС

Гасіння пожежі в Борівській громаді після обстрілу. Фото: ДСНС

Пожежники працюють на місці пожежі у Борівській громаді. Фото: ДСНС

Техніка розбирає завали у Борівській громаді. Фото: ДСНС

Відомо, що зруйновано кілька приватних житлових будинків. Також рятувальники гасили пожежу у будинку, яка охопила 80 м кв.

З-під завалів знищеного будинку дістали тіла двох осіб — чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Серед постраждалих є 78-річна жінка.