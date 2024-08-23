У Харківській області росіяни атакували житловий сектор

Росіяни здійснили авіаудар по житловому сектору — є жертви
23 серпня 2024 10:45
Пожежник гасить вогонь на руїнах знищеного росіянами будинку. Фото: ДСНС України у Харківській області
У Харківській області росіяни атакували з авіації житловий сектор. Внаслідок бомбардування загинули двоє осіб.
Про це повідомила 23 серпня пресслужба ДСНС України у Харківській області.
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Росіяни атакували населений пункт Борівської громади Ізюмського району сьогодні, 23 серпня, вночі.
Відомо, що зруйновано кілька приватних житлових будинків. Також рятувальники гасили пожежу у будинку, яка охопила 80 м кв.
З-під завалів знищеного будинку дістали тіла двох осіб — чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Серед постраждалих є 78-річна жінка.
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