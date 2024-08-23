В Харьковской области россияне атаковали жилищный сектор

Россияне совершили авиаудар по жилому сектору — есть жертвы
23 августа 2024 10:45
Пожарный тушит огонь на развалинах уничтоженного россиянами дома. Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
В Харьковской области россияне атаковали из авиации жилищный сектор. В результате бомбардировки погибли два человека.
Об этом сообщила 23 августа пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Россияне атаковали населенный пункт Боровской громады Изюмского района сегодня, 23 августа, ночью.
Известно, что разрушены несколько частных жилых домов. Также спасатели тушили пожар в доме, охватившем 80 м кв.
Из-под завалов уничтоженного дома извлекли тела двух человек — мужчину 1963 года рождения и женщину 1965 года рождения. Среди пострадавших есть 78-летняя женщина.
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