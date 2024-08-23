В Харьковской области россияне атаковали жилищный сектор

Пожарный тушит огонь на развалинах уничтоженного россиянами дома. Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

В Харьковской области россияне атаковали из авиации жилищный сектор. В результате бомбардировки погибли два человека.

Об этом сообщила 23 августа пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Россияне атаковали населенный пункт Боровской громады Изюмского района сегодня, 23 августа, ночью.

Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС

Тушение пожара в Боровской громаде после обстрела. Фото: ГСЧС

Пожарные работают на месте пожара в Боровской громаде. Фото: ГСЧС

Техника разбирает завалы в Боровской громаде. Фото: ГСЧС

Известно, что разрушены несколько частных жилых домов. Также спасатели тушили пожар в доме, охватившем 80 м кв.

Из-под завалов уничтоженного дома извлекли тела двух человек — мужчину 1963 года рождения и женщину 1965 года рождения. Среди пострадавших есть 78-летняя женщина.