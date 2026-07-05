Росіяни знищили АЗС на Харківщині: заправки закривають

Зруйнована АЗС в Ізюмі. Фото: ДСНС Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська вдень у неділю, 5 липня, завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Під обстріл потрапила автозаправна станція, де виникла масштабна пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Харківській області.

Машини рятувальників на місці влучання. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по АЗС

Рятувальники повідомили, що унаслідок ворожого удару зруйновано будівлю автозаправної станції. Вогонь охопив операторську, газозаправну станцію та автомобілі. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Водночас джерела Новини.LIVE в Ізюмській МВА повідомляють, що загиблим є 20-річний працівник АЗС, який лише тиждень тому влаштувався на роботу. Офіційно особу загиблого наразі не називали.

Обстріли Ізюма почастішали

Також журналістам Новини.LIVE міській військовій адміністрації додали, що протягом останнього тижня російські війська значно посилили обстріли Ізюма. За попередньою інформацією, під час сьогоднішньої атаки ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

АЗС тимчасово закривають

У зв'язку з безпековою ситуацією, за інформацією джерел Новини.LIVE у міськраді до завтра в місті тимчасово припинили роботу всі автозаправні станції. Надалі на АЗС планують залишити лише відпуск пального. Продаж кави, продуктів та інших супутніх товарів буде припинено.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові після російського удару частково зруйнована автозаправна станція в Індустріальному районі. Через шум холодильного обладнання працівники не почули наближення безпілотника й дізналися про атаку лише в момент удару.

Новини.LIVE також писали, що вранці 5 липня росіяни безпілотником, попередньо типу "Італмас", атакували Київський район Харкова. За даними прокуратури, влучання зафіксували в дорожнє покриття неподалік від станції метрополітену. Внаслідок цього удару постраждали п'ятеро людей, серед них 18-річна дівчина.