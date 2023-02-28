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​​​​​​​Росіяни знову обстріляли Харківщину: на міні підірвався пенсіонер

28 лютого 2023 09:19
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російські снаряди завдали руйнувань оселям мешканців Харківської області
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали чергових ударів по території Харківської області. А у Чугуївському районі на протипіхотній міні підірвався пенсіонер.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області.

Так, учора, 27 лютого, вдень загарбники завдали ударів по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено вісім житлових будинків та господарські споруди.

А у місті Куп’янськ російські снаряди пошкодили один приватний житловий будинок.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Мінна небезпека

Крім регулярних обстрілів, на деокупованих територіях Харківської області залишається високою мінна небезпека.

Так, у селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався пенсіонер.

Чоловік натрапив на міну на своїй земельній ділянці.

Постраждалого госпіталізували із осколковим пораненням.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.

23 лютого російські війська завдали чергового удару по Куп’янську та Куп’янському району.

Внаслідок влучання була зруйнована адміністративна будівля, під завалами якої опинилося двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поруч із об’єктом.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

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