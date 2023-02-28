Россияне снова обстреляли Харьковскую область: на мине подорвался пенсионер
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли очередные удары по территории Харьковской области. А в Чугуевском районе на противопехотной мине взорвался пенсионер.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковщины
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области.
Так, вчера, 27 февраля, днем захватчики нанесли удары по селу Волчанские Хутора Чугуевского района.
В результате обстрелов были повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки.
А в городе Купянск российские снаряды повредили один частный жилой дом.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Минная опасность
Кроме регулярных обстрелов на деоккупированных территориях Харьковской области остается высокой минная опасность.
Так, в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался пенсионер.
Мужчина наткнулся на мину на своем земельном участке.
Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянскому и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, который находился на улице, рядом с объектом.
Фото: Telegram Олега Синегубова