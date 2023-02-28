Россияне снова обстреляли Харьковскую область: на мине подорвался пенсионер

Российские снаряды нанесли разрушения домам жителей Харьковской области

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли очередные удары по территории Харьковской области. А в Чугуевском районе на противопехотной мине взорвался пенсионер.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковщины

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области.

Так, вчера, 27 февраля, днем захватчики нанесли удары по селу Волчанские Хутора Чугуевского района.

В результате обстрелов были повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки.

А в городе Купянск российские снаряды повредили один частный жилой дом.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минная опасность

Кроме регулярных обстрелов на деоккупированных территориях Харьковской области остается высокой минная опасность.

Так, в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался пенсионер.

Мужчина наткнулся на мину на своем земельном участке.

Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянскому и Купянскому району.

В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, который находился на улице, рядом с объектом.

Фото: Telegram Олега Синегубова