Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: які об'єкти постраждали
У ніч проти 24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Під удар знову потрапило місто Куп’янськ.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
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Удар по Куп'янську
У ніч з 23 на 24 лютого російські окупаційні підрозділи завдали чергового удару по місту Куп’янськ Харківської області.
Для обстрілів мирного українського міста загарбники використали ракетні системи залпового вогню та ракети С-300.
Наслідки обстрілу
Відомо, що російські ракети пошкодили частину приватних житлових будинків у місті.
Також постраждали автостоянка і гаражі.
Інформація про можливі втрати серед мешканців Куп’янська (загиблі чи поранені) на цю хвилину уточнюється.
Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.
Учора, 23 лютого, російські війська завдали чергового удару по Куп’янську та Куп’янському району.
Внаслідок влучання була зруйнована адміністративна будівля, під завалами якої опинилося двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поруч із об’єктом.
Фото: Харківська обласна прокуратура