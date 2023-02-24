Россияне снова обстреляли Купянск: какие объекты пострадали

Оккупанты продолжают бить по мирных жителях Харьковской области

В ночь на 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под удар снова попал город Купянск.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Удар по Купянску

В ночь с 23 на 24 февраля российские оккупационные подразделения нанесли очередной удар по городу Купянск Харьковской области.

Для обстрелов мирного украинского города захватчики использовали ракетные системы залпового огня и ракеты С-300.

Последствия обстрела

Известно, что российские ракеты повредили часть жилых частных домов в городе.

Также пострадали парковка и гаражи.

Информация о возможных потерях среди жителей Купянска (погибшие или раненые) в настоящее время уточняется.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

Вчера, 23 февраля, российские войска нанесли очередной удар по Купянскому и Купянскому району.

В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, находившийся на улице рядом с объектом.

Фото: Харьковская областная прокуратура