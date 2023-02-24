Россияне снова обстреляли Купянск: какие объекты пострадали
В ночь на 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под удар снова попал город Купянск.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
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Удар по Купянску
В ночь с 23 на 24 февраля российские оккупационные подразделения нанесли очередной удар по городу Купянск Харьковской области.
Для обстрелов мирного украинского города захватчики использовали ракетные системы залпового огня и ракеты С-300.
Последствия обстрела
Известно, что российские ракеты повредили часть жилых частных домов в городе.
Также пострадали парковка и гаражи.
Информация о возможных потерях среди жителей Купянска (погибшие или раненые) в настоящее время уточняется.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
Вчера, 23 февраля, российские войска нанесли очередной удар по Купянскому и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, находившийся на улице рядом с объектом.
Фото: Харьковская областная прокуратура