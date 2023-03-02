​​​​​​​Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: зруйновано адмінбудівлю

Черговий російський удар по Куп’янську обернувся зруйнованою інфраструктурою

У ніч проти 2 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харківській області. У місті Куп’янськ була зруйнована триповерхова будівля.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Удар по Харківщині

У ніч з 1 на 2 березня, приблизно о 00:20 російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.

За попередніми даними, російські війська використали під час удару ракети С-300.

Наслідки обстрілу

В результаті нічного обстрілу було зруйновано триповерхову адміністративну будівлю.

Постраждалі, як зазначили у прокуратурі, відсутні.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.

23 лютого російські війська завдали чергового удару по Куп’янську та Куп’янському району.

Внаслідок влучання була зруйнована адміністративна будівля, під завалами якої опинилося двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поруч із об’єктом.

Фото: Харківська обласна прокуратура