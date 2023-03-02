Россияне снова обстреляли Купянск: разрушено админздание
В ночь на 2 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковской области. В городе Купянск было разрушено трехэтажное здание.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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Удар по Харьковщине
В ночь с 1 на 2 марта, примерно в 00:20, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области.
По предварительным данным, российские войска использовали при ударе ракеты С-300.
Последствия обстрела
В результате ночного обстрела было разрушено трехэтажное административное здание.
Пострадавшие, как отметили в прокуратуре, отсутствуют.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал находившийся на улице мужчина рядом с объектом.
Фото: Харьковская областная прокуратура