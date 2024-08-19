Війна в Україні — наслідки російського обстрілу Козачої Лопані 19 серпня

Рятувальники ДСНС гасять вогонь на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Харківської області

Російська армія обстріляла з танка селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних мешканців було поранено.

Про це заявив мер Дергачів В'ячеслав Задоренко у понеділок, 19 серпня.

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За його інформацією, танк стріляв по селищу не менше 10 разів. Пошкоджено приватні будинки та енергетичну інфраструктуру, також спалахнула низка пожеж.

"Травмовані 50-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан оцінюється як середній, медики надають їм необхідну допомогу", — заявив чиновник.

Скриншот допису Задоренка

В Харківській облпрокуратурі додали, що ворожа машина атакувала селище у другій половині дня, о 14:30. За фактом порушення звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.