Війна в Україні — наслідки російського обстрілу Козачої Лопані 19 серпня

Танк стріляв десять разів — росіяни знову атакували Харківську область
Російська армія обстріляла з танка селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних мешканців було поранено.
Про це заявив мер Дергачів В'ячеслав Задоренко у понеділок, 19 серпня.
Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань
За його інформацією, танк стріляв по селищу не менше 10 разів. Пошкоджено приватні будинки та енергетичну інфраструктуру, також спалахнула низка пожеж.
"Травмовані 50-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан оцінюється як середній, медики надають їм необхідну допомогу", — заявив чиновник.
В Харківській облпрокуратурі додали, що ворожа машина атакувала селище у другій половині дня, о 14:30. За фактом порушення звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.
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