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Танк стріляв десять разів — росіяни знову атакували Харківську область

19 серпня 2024 16:31
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Війна в Україні — наслідки російського обстрілу Козачої Лопані 19 серпня
Рятувальники ДСНС гасять вогонь на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Харківської області
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія обстріляла з танка селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних мешканців було поранено.

Про це заявив мер Дергачів В'ячеслав Задоренко у понеділок, 19 серпня. 

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За його інформацією, танк стріляв по селищу не менше 10 разів. Пошкоджено приватні будинки та енергетичну інфраструктуру, також спалахнула низка пожеж.

"Травмовані 50-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан оцінюється як середній, медики надають їм необхідну допомогу", — заявив чиновник.

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Скриншот допису Задоренка

В Харківській облпрокуратурі додали, що ворожа машина атакувала селище у другій половині дня, о 14:30. За фактом порушення звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

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Скриншот заяви Харківської облпрокуратури

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