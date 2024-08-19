Обстріл Харківщини — окупанти атакували житлові будинки

Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі
Російська окупаційна армія упродовж минулої доби та вночі 19 серпня атакували різні населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримала 52-річна жінка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Удари по Харківщині за останню добу
За даними Синєгубова, о 08:10 окупанти вдарили по селі Новоплатонівка Ізюмського районі. Внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі понад 9 Га.
Вже о 09:47 під обстрілом опинилось село Ківшарівка. Там пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніка підприємства по благоустрою.
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Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
За кілька хвилин загарбники накрили вогнем Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Другий раз місто зазнало терору вже об 11:20. Тоді через ворожі удари горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила.
Після цього під ударами були:
- село Соболівка. Там внаслідок обстрілу горіла трава;
- село Вільне. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила;
- Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди.
Вже вночі 19 серпня окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.
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