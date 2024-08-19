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Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі

19 серпня 2024 09:28
Катерина Османська - Редактор
Обстріл Харківщини — окупанти атакували житлові будинки
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія упродовж минулої доби та вночі 19 серпня атакували різні населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримала 52-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 

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За даними Синєгубова, о 08:10 окупанти вдарили по селі Новоплатонівка Ізюмського районі. Внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі понад 9 Га.

Вже о 09:47 під обстрілом опинилось село Ківшарівка. Там пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніка підприємства по благоустрою.

  • Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі - фото 1
    Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
  • Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі - фото 2
    Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
  • Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі - фото 3
    Наслідки удару по Ківшарівці. Фото: t.me/synegubov
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За кілька хвилин загарбники накрили вогнем Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Другий раз місто зазнало терору вже об 11:20. Тоді через ворожі удари горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила.

Після цього під ударами були:

  • село Соболівка. Там внаслідок обстрілу горіла трава;
  • село Вільне. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила;
  • Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли будинки  та господарчі споруди. 

Вже вночі 19 серпня окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

удар по Харківській області
Скриншот допису Олега Синєгубова

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