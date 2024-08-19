Война в Украине — последствия российского обстрела Казачьей Лопани 19 августа

Спасатели ГСЧС тушат огонь на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Российская армия обстреляла из танка поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. В результате вражеских обстрелов двое гражданских жителей были ранены.

Об этом заявил мэр Дергачев Вячеслав Задоренко в понедельник, 19 августа.

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По его информации, танк стрелял по селению не менее 10 раз. Повреждены частные дома и энергетическая инфраструктура, также вспыхнул ряд пожаров.

"Травмированные 50-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их состояние оценивается как среднее, медики оказывают им необходимую помощь", — заявил чиновник.

Скриншот сообщения Задоренко

В Харьковской облпрокуратуре добавили, что вражеская машина атаковала поселок во второй половине дня, в 14:30. По факту нарушения обычаев войны открыто уголовное производство.