Обстріли Харківщини 3-4 серпня — які наслідки

Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі на Харківщині
Армія Росії продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у Харківській області. Окупанти атакували населені пункти за допомогою різного озброєння.
Про наслідки ударів повідомив 4 серпня очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харківщини
Протягом минулої доби війська РФ атакували чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих ударів, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Окупанти активно застосовували різні типи озброєння — зокрема, 48 некерованих авіаційних ракет, шість керованих авіабомб (КАБ), шість дронів-камікадзе типу "Шахед", один безпілотник "Герань-2" та чотири дрони типу "Молнія".
В результаті обстрілів у Чугуївському районі села Велика Бабка зазнало руйнувань недіюче цивільне підприємство.
Загалом за добу зафіксовано 183 бойові зіткнення на різних напрямках фронту. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.
На Куп'янському напрямку російські війська дев'ять разів намагалися прорвати українську оборону. Сили оборони успішно відбили атаки в районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
Нагадаємо, російські окупанти за добу завдали 405 ударів по Запорізькій області.
Крім того, стало відомо, що вранці 4 серпня армія РФ атакувала Хмельниччину.
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