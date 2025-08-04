Обстріли Харківщини 3-4 серпня — які наслідки

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Армія Росії продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у Харківській області. Окупанти атакували населені пункти за допомогою різного озброєння.

Про наслідки ударів повідомив 4 серпня очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби війська РФ атакували чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих ударів, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти активно застосовували різні типи озброєння — зокрема, 48 некерованих авіаційних ракет, шість керованих авіабомб (КАБ), шість дронів-камікадзе типу "Шахед", один безпілотник "Герань-2" та чотири дрони типу "Молнія".

В результаті обстрілів у Чугуївському районі села Велика Бабка зазнало руйнувань недіюче цивільне підприємство.

Загалом за добу зафіксовано 183 бойові зіткнення на різних напрямках фронту. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп'янському напрямку російські війська дев'ять разів намагалися прорвати українську оборону. Сили оборони успішно відбили атаки в районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, російські окупанти за добу завдали 405 ударів по Запорізькій області.

Крім того, стало відомо, що вранці 4 серпня армія РФ атакувала Хмельниччину.