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Главная Харьков Армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре на Харьковщине

Армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 09:45
Обстрелы Харьковщины 3-4 августа — какие последствия
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Армия России продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в Харьковской области. Оккупанты атаковали населенные пункты с помощью различного вооружения.

О последствиях ударов сообщил 4 августа глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки войска РФ атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. В результате вражеских ударов, к счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты активно применяли различные типы вооружения — в частности, 48 неуправляемых авиационных ракет, шесть управляемых авиабомб (КАБ), шесть дронов-камикадзе типа "Шахед", один беспилотник "Герань-2" и четыре дрона типа "Молния".

В результате обстрелов в Чугуевском районе села Большая Бабка подверглось разрушениям недействующее гражданское предприятие.

Всего за сутки зафиксировано 183 боевых столкновения на разных направлениях фронта. На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать украинскую оборону. Силы обороны успешно отбили атаки в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, российские оккупанты за сутки нанесли 405 ударов по Запорожской области.

Кроме того, стало известно, что утром 4 августа армия РФ атаковала Хмельницкую область.

война Харьковская область обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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