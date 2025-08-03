Російські окупанти атакували Харків — у місті був вибух

У Харкові чули вибух — мер міста повідомив причину
Російські окупанти атакували Харків. У місті пролунав вибух.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Що відомо
За даними очільника міста, причиною вибуху за попереді ними даними стала атака дрона-камікадзе "Шахед". Також є інформація, що під атаку потрапив Шевченківський район міста. Зараз з'ясовуються деталі.
Що відомо про повітряні тривоги на цей момент
На 00:45 за повідомленням моніторингового ресурсу Ukrainealarm, під загрозою знаходяться Сумська, Харківська, Полтавська, Донецька та Луганська області, а також Крим.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні, серед яких 5-місячне немовля.
Раніше директор Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Іван Сокол розповів, скільки потрібно часу на розмінування Харківщини.
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