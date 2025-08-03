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Головна Харків У Харкові чули вибух — мер міста повідомив причину

У Харкові чули вибух — мер міста повідомив причину

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 00:22
Російські окупанти атакували Харків — у місті був вибух
Момент вибуху. Ілюстративне фото: Соцмережі

Російські окупанти атакували Харків. У місті пролунав вибух.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо

У Харкові чули вибух — мер міста повідомив причину - фото 1
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За даними очільника міста, причиною вибуху за попереді ними даними стала атака дрона-камікадзе "Шахед". Також є інформація, що під атаку потрапив Шевченківський район міста. Зараз з'ясовуються деталі.

Що відомо про повітряні тривоги на цей момент

У Харкові чули вибух — мер міста повідомив причину - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На 00:45 за повідомленням моніторингового ресурсу Ukrainealarm, під загрозою знаходяться Сумська, Харківська, Полтавська, Донецька та Луганська області, а також Крим.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні, серед яких 5-місячне немовля.

Раніше директор Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Іван Сокол розповів, скільки потрібно часу на розмінування Харківщини.

Харків вибух війна в Україні атака Шахед
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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