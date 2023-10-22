Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Российская атака на терминал "Новой почты" — жуткие кадры с места событий arrow

Российская атака на терминал "Новой почты" — жуткие кадры с места событий

22 октября 2023 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российская атака на терминал "Новой почты" — жуткие кадры с места событий
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 21 октября, российские террористы ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.

Журналисты Новини.LIVE смогли попасть в уничтоженный терминал "Новой почты" и увидеть место попадания российской ракеты.

Читайте также:

Фото с места происшествия

На обнародованных кадрах можно увидеть настоящую разруху и хаос, на полу — лужи крови.

Обстрел терминала Новой почты в Харькове
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE
Обстрел терминала Новой почты в Харькове
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE
Обстрел терминала Новой почты в Харькове
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE
Обстрел терминала Новой почты в Харькове
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме