Российская атака на терминал "Новой почты" — жуткие кадры с места событий
Вечером, 21 октября, российские террористы ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.
Журналисты Новини.LIVE смогли попасть в уничтоженный терминал "Новой почты" и увидеть место попадания российской ракеты.
Фото с места происшествия
На обнародованных кадрах можно увидеть настоящую разруху и хаос, на полу — лужи крови.
Атака на терминал "Новой почты"
Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.
В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.
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