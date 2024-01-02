Російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів — Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Скриншот з відео

Російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Що сказав Клименко про ракетний обстріл Харкова

"Дві ракети прилетіли безпосередньо у житлові будинки та спортивний комплекс. Ми можемо говорити про випадковість: ракета десять метрів не долетіла безпосередньо, щоб знищити житловий будинок, де люди ще мирно спали або готувались до нового робочого дня", — сказав Клименко.

Він уточнив, що найближчим часом у цих будинках буде неможливо проживати.

За словами міністра постраждало щонайменше 75 квартир.

Ігор Клименко також наголосив, що всіх громадян евакуювали та зробили поквартирний обхід.

Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетного обстрілу міста, а також евакуація майна людей.

Будинок охоронятимуть правоохоронці, аби уникнути мародерства.

Нагадаємо, кількість постраждалих людей через масований ракетний обстріл Києва та Харкова вчергове зросла. Ще п'ятеро осіб — загинули.

Ми також повідомляли, що кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла до 53 осіб, загинула одна людина.