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Российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров — Клименко

2 января 2024 18:26
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров — Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Скриншот с видео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Что сказал Клименко о ракетных обстрелах Харькова

"Две ракеты прилетели непосредственно в жилые дома и спортивный комплекс. Мы можем говорить о случайности: ракета десять метров не долетела напрямую, чтобы уничтожить жилой дом, где люди еще мирно спали или готовились к новому рабочему дню", — сказал Клименко.

Он уточнил, что в ближайшее время в этих домах невозможно будет проживать.

По словам министра, пострадало по меньшей мере 75 квартир.

Игорь Клименко также подчеркнул, что всех граждан эвакуировали и совершили поквартирный обход.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов города, а также эвакуация имущества людей.

Дом будут охранять правоохранители во избежание мародерства.

Напомним, количество пострадавших людей из-за массированных ракетных обстрелов Киева и Харькова в очередной раз возросло. Еще пять человек погибли.

Мы также сообщали, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло до 53 человек, погиб один человек.

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