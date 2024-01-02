Российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров — Клименко
Российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
Что сказал Клименко о ракетных обстрелах Харькова
"Две ракеты прилетели непосредственно в жилые дома и спортивный комплекс. Мы можем говорить о случайности: ракета десять метров не долетела напрямую, чтобы уничтожить жилой дом, где люди еще мирно спали или готовились к новому рабочему дню", — сказал Клименко.
Он уточнил, что в ближайшее время в этих домах невозможно будет проживать.
По словам министра, пострадало по меньшей мере 75 квартир.
Игорь Клименко также подчеркнул, что всех граждан эвакуировали и совершили поквартирный обход.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов города, а также эвакуация имущества людей.
Дом будут охранять правоохранители во избежание мародерства.
Напомним, количество пострадавших людей из-за массированных ракетных обстрелов Киева и Харькова в очередной раз возросло. Еще пять человек погибли.
Мы также сообщали, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло до 53 человек, погиб один человек.
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