Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова

Наслідки ранкового ракетного обстрілу Харкова. Фото: пресслужба ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, спричинені обстрілом міста.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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"Наразі вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу", — йдеться у повідомленні.

Раніше було відомо про 47 постраждалих.

У ДСНС також повідомили, що харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки окупантів.

Нагадаємо, 2 січня близько 07:30 збройні сили РФ завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі.

Через російські удари було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автівки місцевих жителів.

Ми також писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару РФ по центру Харкова.