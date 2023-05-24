Російські дрони уночі масовано атакували Харківську область

Наслідки атаки на Куп’янський район. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни запустили відразу шість дронів на одну із тергромад Харківської області. Були пошкоджені як житлові будинки, так і громадська інфраструктура.

Про це повідомила на Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

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У ніч з 23 на 24 травня, близько 03:20, російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківської області.

За попередніми даними, росіяни запустили по Великобурлуцькій ОТГ Харківщини шість безпілотників "Герань-2" (Shahed-136/131).

Уламки безпілотника

Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки нічного удару

Дрони-камікадзе пошкодили житлові будинки в Куп’янському районі.

Пошкоджені російськими дронами будинки

Фото: Харківська обласна прокуратура

Також російські безпілотники завдали пошкоджень навчальним закладами і будинку культури.

Пожежа після влучання дрона-камікадзе

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 9 травня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську, використовуючи ракети "Іскандер". Унаслідок обстрілів троє людей було поранено, пошкоджені п'ять приватних будинків та одна з будівель обленерго.