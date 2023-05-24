Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Російські дрони уночі масовано атакували Харківську область arrow

Російські дрони уночі масовано атакували Харківську область

24 травня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські дрони уночі масовано атакували Харківську область
Наслідки атаки на Куп’янський район. Фото: Харківська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни запустили відразу шість дронів на одну із тергромад Харківської області. Були пошкоджені як житлові будинки, так і громадська інфраструктура.

Про це повідомила на Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Атака на Харківщину

У ніч з 23 на 24 травня, близько 03:20, російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківської області.

За попередніми даними, росіяни запустили по Великобурлуцькій ОТГ Харківщини шість безпілотників "Герань-2" (Shahed-136/131).

Уламки безпілотника
Уламки безпілотника
Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки нічного удару

Дрони-камікадзе пошкодили житлові будинки в Куп’янському районі.

Пошкоджені російськими дронами будинки
Пошкоджені російськими дронами будинки
Фото: Харківська обласна прокуратура

Також російські безпілотники завдали пошкоджень навчальним закладами і будинку культури.

Пожежа після влучання дрона-камікадзе
Пожежа після влучання дрона-камікадзе
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 9 травня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську, використовуючи ракети "Іскандер". Унаслідок обстрілів троє людей було поранено, пошкоджені п'ять приватних будинків та одна з будівель обленерго.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB