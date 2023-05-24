Російські дрони уночі масовано атакували Харківську область
Росіяни запустили відразу шість дронів на одну із тергромад Харківської області. Були пошкоджені як житлові будинки, так і громадська інфраструктура.
Про це повідомила на Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.
Атака на Харківщину
У ніч з 23 на 24 травня, близько 03:20, російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківської області.
За попередніми даними, росіяни запустили по Великобурлуцькій ОТГ Харківщини шість безпілотників "Герань-2" (Shahed-136/131).
Наслідки нічного удару
Дрони-камікадзе пошкодили житлові будинки в Куп’янському районі.
Також російські безпілотники завдали пошкоджень навчальним закладами і будинку культури.
Нагадаємо, що 9 травня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську, використовуючи ракети "Іскандер". Унаслідок обстрілів троє людей було поранено, пошкоджені п'ять приватних будинків та одна з будівель обленерго.