Российские дроны ночью массированно атаковали Харьковскую область
Россияне запустили сразу шесть дронов на одну из тергромад Харьковской области. Были повреждены как жилые дома, так и общественная инфраструктура.
Об этом сообщила на Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.
Атака на Харьковскую область
В ночь с 23 на 24 мая около 03:20 российские беспилотники атаковали Купянский район Харьковской области.
По предварительным данным, россияне запустили по Великобурлуцкой ОТГ Харьковской области шесть беспилотников "Герань-2" (Shahed-136/131).
Последствия ночного удара
Дроны-камикадзе повредили жилые дома в Купянском районе.
Также российские беспилотники нанесли повреждения учебным заведениям и зданию культуры.
Напомним, что 9 мая вечером россияне нанесли ракетный удар по Купянску, используя ракеты "Искандер". В результате обстрелов три человека были ранены, повреждены пять частных домов и одно из зданий облэнерго.