Российские дроны ночью массированно атаковали Харьковскую область

Последствия атаки на Купянский район. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне запустили сразу шесть дронов на одну из тергромад Харьковской области. Были повреждены как жилые дома, так и общественная инфраструктура.

Об этом сообщила на Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

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Атака на Харьковскую область

В ночь с 23 на 24 мая около 03:20 российские беспилотники атаковали Купянский район Харьковской области.

По предварительным данным, россияне запустили по Великобурлуцкой ОТГ Харьковской области шесть беспилотников "Герань-2" (Shahed-136/131).

Обломки беспилотника

Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ночного удара

Дроны-камикадзе повредили жилые дома в Купянском районе.

Поврежденные российскими дронами дома

Фото: Харьковская областная прокуратура

Также российские беспилотники нанесли повреждения учебным заведениям и зданию культуры.

Пожар после попадания дрона-камикадзе

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что 9 мая вечером россияне нанесли ракетный удар по Купянску, используя ракеты "Искандер". В результате обстрелов три человека были ранены, повреждены пять частных домов и одно из зданий облэнерго.