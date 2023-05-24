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Российские дроны ночью массированно атаковали Харьковскую область

24 мая 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские дроны ночью массированно атаковали Харьковскую область
Последствия атаки на Купянский район. Фото: Харьковская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне запустили сразу шесть дронов на одну из тергромад Харьковской области. Были повреждены как жилые дома, так и общественная инфраструктура.

Об этом сообщила на Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

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Атака на Харьковскую область

В ночь с 23 на 24 мая около 03:20 российские беспилотники атаковали Купянский район Харьковской области.

По предварительным данным, россияне запустили по Великобурлуцкой ОТГ Харьковской области шесть беспилотников "Герань-2" (Shahed-136/131).

Обломки беспилотника
Обломки беспилотника
Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ночного удара

Дроны-камикадзе повредили жилые дома в Купянском районе.

Поврежденные российскими дронами дома
Поврежденные российскими дронами дома
Фото: Харьковская областная прокуратура

Также российские беспилотники нанесли повреждения учебным заведениям и зданию культуры.

Пожар после попадания дрона-камикадзе
Пожар после попадания дрона-камикадзе
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что 9 мая вечером россияне нанесли ракетный удар по Купянску, используя ракеты "Искандер". В результате обстрелов три человека были ранены, повреждены пять частных домов и одно из зданий облэнерго.

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