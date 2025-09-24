Відео
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Харків Російські дрони вдарили по цивільним на Харківщині — є поранені

Російські дрони вдарили по цивільним на Харківщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:08
Обстріл Харківщини 24 вересня — у ДСНС повідомили про наслідки
Ліквідація наслідків обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС

У ніч на 24 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Харкіщині. Внаслідок обстрілів поранення обтримали двоє цивільних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Читайте також:

Армія РФ завдала ударів по Харківщині

Починаючи з вечора 23 вересня російська армія атакувала Харків за допомогою безпілотників. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста, зокрема, по крамниці. Також два влучання відбулося у Холодногріському районі.

Пізніше, за словами речника, ворог атакував безпілотниками область. У місті Чугуїв окупанти поцілили у приватний сектор — внаслідок удару сталася пожежа у двох житлових будинках і господарчих спорудах, а також згоріли легкові авто. Крім того, влучання зафіксовані селах Руська Лозова і Бугаївка.

В результаті обстрілів поранення отримали двоє осіб — в Харкові та Чугуєві.

"Цього року були як масовані, так і комбіновані атаки. Це те, що стосується міста Харкова, але область, як ми бачимо, кожного дня ворог завдає ударів. Це і Чугуївський напрямок, і Куп'янський напрямок. І наші підрозділи кожного дня залучаються до ліквідації цих обстрілів", — сказав Євген Василенко.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські окупанти випустили по Україні понад 160 дронів.

А також на лінії зіткнення ЗСУ відбили 172 атаки ворога за добу на 12 напрямках.

Харків Харківська область обстріли атака БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
