Обстрел Харьковщины 24 сентября — в ГСЧС сообщили о последствиях

Ликвидация последствий обстрела на Харьковщине. Фото: ГСЧС

В ночь на 24 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковщине. В результате обстрелов ранения получили двое гражданских.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Реклама

Читайте также:

Армия РФ нанесла удары по Харьковской области

Начиная с вечера 23 сентября российская армия атаковала Харьков с помощью беспилотников. Враг попал по гражданской инфраструктуре города, в частности, по магазину. Также два попадания произошло в Холодногорском районе.

Позже, по словам спикера, враг атаковал беспилотниками область. В городе Чугуев оккупанты попали в частный сектор - в результате удара произошел пожар в двух жилых домах и хозяйственных постройках, а также сгорели легковые авто. Кроме того, попадания зафиксированы селах Русская Лозовая и Бугаевка.

В результате обстрелов ранения получили два человека — в Харькове и Чугуеве.

"В этом году были как массированные, так и комбинированные атаки. Это то, что касается города Харькова, но область, как мы видим, каждый день враг наносит удары. Это и Чугуевское направление, и Купянское направление. И наши подразделения каждый день привлекаются к ликвидации этих обстрелов", — сказал Евгений Василенко.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские оккупанты выпустили по Украине более 160 дронов.

А также на линии соприкосновения ВСУ отбили 172 атаки врага за сутки на 12 направлениях.