Головна Харків Російські окупанти атакували Харківщину — є поранені

Російські окупанти атакували Харківщину — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 11:53
Обстріли Харківщини 28 грудня — які наслідки
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські війська протягом минулої доби знову обстрілювали Харківщину. Внаслідок атак є поранені мирні жителі та значні руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 28 грудня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У Чугуєві поранення отримала 65-річна жінка, у селі Цупівка Дергачівської громади — 50-річні чоловік і жінка, а у селищі Великий Бурлук постраждала ще одна 65-річна жінка.

Окупанти застосували різні види озброєння, зокрема керовану авіабомбу, чотири БпЛА типу "Герань-2", п'ять FPV-дронів та ще один безпілотник, тип якого встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у селі Петрівка, два приватні будинки та електромережі у селі Баранівка. У Куп'янському районі зазнали ушкоджень п'ять приватних будинків і цивільне підприємство у селищі Великий Бурлук. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль у селі Підвисоке.

Також повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей, ще 28 осіб залишаються там наразі. Загалом від початку роботи пункту зареєстровано 15 871 людину.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу Стариці, Вовчанська, Приліпки та у напрямку Лиману та Григорівки. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

Нагадаємо, ввечері 27 грудня російські війська вдарили КАБом по околицям Харкова.

А також повідомлялося, що після атак РФ на Харківщині застосовано стабілізаційні відключення світла.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
