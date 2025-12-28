Обстрелы Харьковщины 28 декабря — какие последствия

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские войска за прошедшие сутки снова обстреливали Харьковскую область. В результате атак есть раненые мирные жители и значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 28 декабря.

Последствия обстрелов Харьковщины

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека. В Чугуеве ранения получила 65-летняя женщина, в селе Цуповка Дергачевской громады - 50-летние мужчина и женщина, а в поселке Великий Бурлук пострадала еще одна 65-летняя женщина.

Оккупанты применили различные виды вооружения, в частности управляемую авиабомбу, четыре БпЛА типа "Герань-2", пять FPV-дронов и еще один беспилотник, тип которого устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В Богодуховском районе поврежден автомобиль в селе Петровка, два частных дома и электросети в селе Барановка. В Купянском районе получили повреждения пять частных домов и гражданское предприятие в поселке Великий Бурлук. В Изюмском районе повреждены частный дом и автомобиль в селе Подвысокое.

Также сообщается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 57 человек, еще 28 человек остаются там в настоящее время. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 15 871 человек.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Старицы, Волчанска, Прилепки и в направлении Лимана и Григорьевки. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

Напомним, вечером 27 декабря российские войска ударили КАБом по окрестностям Харькова.

А также сообщалось, что после атак РФ на Харьковщине применены стабилизационные отключения света.