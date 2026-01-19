Обстріл Харкова 19 січня — відомо про загиблих і поранених у Слобідському районі

Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська війська завдали атаки керованими авіабомбами по Харкову 19 січня. Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу цивільних мешканців.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте також:

РФ завдала удару по житловому району Харкова

Близько 15:15 російські окупанти завдали три удари КАБами по приватному сектору міста. Внаслідок атаки було зруйновано житлові будинки.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, 19 січня російський дрон атакував центр міста.

Крім того, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури міста.