Україна
Головна Харків Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову — є загиблі

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:43
Обстріл Харкова 19 січня — відомо про загиблих і поранених у Слобідському районі
Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська війська завдали атаки керованими авіабомбами по Харкову 19 січня. Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу цивільних мешканців.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

Читайте також:

РФ завдала удару по житловому району Харкова

Близько 15:15 російські окупанти завдали три удари КАБами по приватному сектору міста. Внаслідок атаки було зруйновано житлові будинки.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Удар по Харкову 19 січня
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Обстріл Харкова 19 січня
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, 19 січня російський дрон атакував центр міста.

Крім того, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури міста.

обстріли Харків війна в Україні загиблі КАБ постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
