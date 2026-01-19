Обстріл Харкова 19 січня — відомо про загиблих і поранених у Слобідському районі

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову — є загиблі
Російська війська завдали атаки керованими авіабомбами по Харкову 19 січня. Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілу цивільних мешканців.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.
РФ завдала удару по житловому району Харкова
Близько 15:15 російські окупанти завдали три удари КАБами по приватному сектору міста. Внаслідок атаки було зруйновано житлові будинки.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Зазначимо, 19 січня російський дрон атакував центр міста.
Крім того, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури міста.
