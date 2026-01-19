Обстрел Харькова 19 января — известно о погибших и раненых в Слободском районе

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову — есть погибшие
Российские войска нанесли атаки управляемыми авиабомбами по Харькову 19 января. Уже известно о погибших и раненых в результате обстрела гражданских жителей.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
РФ нанесла удар по жилому району Харькова
Около 15:15 российские оккупанты нанесли три удара КАБами по частному сектору города. В результате атаки были разрушены жилые дома.
По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на месте работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
Отметим, 19 января российский дрон атаковал центр города.
Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры города.
Читайте Новини.LIVE!