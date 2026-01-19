Обстрел Харькова 19 января — известно о погибших и раненых в Слободском районе

Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска нанесли атаки управляемыми авиабомбами по Харькову 19 января. Уже известно о погибших и раненых в результате обстрела гражданских жителей.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

РФ нанесла удар по жилому району Харькова

Около 15:15 российские оккупанты нанесли три удара КАБами по частному сектору города. В результате атаки были разрушены жилые дома.

По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на месте работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, 19 января российский дрон атаковал центр города.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры города.