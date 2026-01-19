Видео
Видео

Главная Харьков Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову — есть погибшие

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:43
Обстрел Харькова 19 января — известно о погибших и раненых в Слободском районе
Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска нанесли атаки управляемыми авиабомбами по Харькову 19 января. Уже известно о погибших и раненых в результате обстрела гражданских жителей.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

РФ нанесла удар по жилому району Харькова

Около 15:15 российские оккупанты нанесли три удара КАБами по частному сектору города. В результате атаки были разрушены жилые дома.

По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Удар по Харкову 19 січня
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на месте работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Обстріл Харкова 19 січня
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, 19 января российский дрон атаковал центр города.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры города.

обстрелы Харьков война в Украине погибшие КАБ пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
