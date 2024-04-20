Российские войска обстреляли жилые дома в Харьковской области — есть погибшие

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром российские военные обстреляли жилые районы Волчанская Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в субботу, 20 апреля.

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Обстрел Волчанская 20 апреля

Сегодня около 8:00 российская армия обстреляла частный дом в Волчанске, в результате чего от взрывных ран умер 83-летний житель.

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Попадание по другому частному домовладению привело к смерти 50-летнего мирного жителя.

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Российские войска также попали в многоэтажку. Третий подъезд дома разрушен. Во втором подъезде повреждена крыша. Из одной из квартир были спасены два человека. 61-летняя женщина госпитализирована с травмами средней тяжести. 44-летний мужчина также получил травмы.

Для атаки враг применил артиллерийские боеприпасы типа УМПБ Д-30.

"Террористы из РФ продолжают равнять гражданские объекты с землей и убивать безоружных людей. Все преступления документируются для дальнейшего ответа", — заявил Олег Синегубов.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что вчера кафиры обстреляли церковь в Волчанске.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.