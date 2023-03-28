​​​​​​​Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину: які об'єкти були зруйновані

Наслідки обстрілів Харківської області

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти на прикордонні Харківщини — у Богодухівському, Ізюмському,Куп'янському та Харківському районах.

Постраждалі такі населені пункти, як Дворічна, Западне, Красне, Куп'янськ, Тимофіївка.

Наслідки ударів

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району після удару з двох гелікоптерів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

А у селі Першотравневе Ізюмського району внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджене домогосподарство.

Вибух у Куп’янську

Продовжується розмінування деокупованої території Харківської області.

Але мінна безпека в регіоні залишається досить високою. Так, у Куп’янську на вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік.

Від отриманих травм постраждалий загинув.

Нагадаємо, протягом попередньої доби росіяни обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Фото: Telegram Синєгубова