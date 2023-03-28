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​​​​​​​Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину: які об'єкти були зруйновані

28 березня 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Наслідки обстрілів Харківської області
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Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти на прикордонні Харківщини — у Богодухівському, Ізюмському,Куп'янському та Харківському районах.

Постраждалі такі населені пункти, як Дворічна, Западне, Красне, Куп'янськ, Тимофіївка.

Наслідки ударів

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району після удару з двох гелікоптерів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

А у селі Першотравневе Ізюмського району внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджене домогосподарство.

Вибух у Куп’янську

Продовжується розмінування деокупованої території Харківської області.

Але мінна безпека в регіоні залишається досить високою. Так, у Куп’янську на вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік.

Від отриманих травм постраждалий загинув.

Нагадаємо, протягом попередньої доби росіяни обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Фото: Telegram Синєгубова

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