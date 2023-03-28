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Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область: какие объекты были разрушены

28 марта 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия обстрелов Харьковской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты на пограничные Харьковской области — в Богодуховском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах.

Пострадали такие населенные пункты, как Дворичная, Западное, Красное, Купянск, Тимофеевка.

Последствия ударов

В селе Гурьев Казачок Богодуховского района после удара с двух вертолетов были повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

А в селе Первомайское Изюмского района в результате минометных обстрелов было повреждено домохозяйство.

Взрыв в Купянске

Продолжается разминирование деоккупированной территории Харьковской области.

Но минная безопасность в регионе остается достаточно высокой. Так, в Купянске на взрывном устройстве взорвался 50-летний гражданский мужчина.

От полученных травм пострадавший погиб.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Фото: Telegram Синегубова

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