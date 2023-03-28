Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область: какие объекты были разрушены
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты на пограничные Харьковской области — в Богодуховском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах.
Пострадали такие населенные пункты, как Дворичная, Западное, Красное, Купянск, Тимофеевка.
Последствия ударов
В селе Гурьев Казачок Богодуховского района после удара с двух вертолетов были повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
А в селе Первомайское Изюмского района в результате минометных обстрелов было повреждено домохозяйство.
Взрыв в Купянске
Продолжается разминирование деоккупированной территории Харьковской области.
Но минная безопасность в регионе остается достаточно высокой. Так, в Купянске на взрывном устройстве взорвался 50-летний гражданский мужчина.
От полученных травм пострадавший погиб.
Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
Фото: Telegram Синегубова