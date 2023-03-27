Ворог обстріляв прикордоння Харківщини

Постраждалих від обстрілів за добу не було

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Зокрема, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини.





"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було", — пише голова Харківської ОВА.

Мінна небезпека та лінія зіткнення

Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів.

Також Синєгубов розповідає, що на лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі с. Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав.

Нагадаємо, що 26 березня російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони пошкодили приватний будинок та багатоповерхівку.

Також ми писали про те, що на Харківщині водій вантажівки підірвався на міні. Надзвичайна подія сталася у с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00.