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Російські військові обстріляли прикордоння Харківщини та вбили трьох людей

20 липня 2023 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російські військові обстріляли прикордоння Харківщини та вбили трьох людей
Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Вже сьогодні вранці армія РФ завдала удару по прикордонним населеним пунктам Вовчанськ та Козача Лопань, внаслідок чого загинуло двоє людей. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Обстріли за минулу добу 

Як розповідає очільник області, впродовж вчорашнього дня Вовчанськ обстрілювався кілька разів. В місті пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

"Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ з самохідного міномету "Тюльпан" пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків", — пише Олег Синєгубов. 

За даними прокуратури, під час обстрілу Куп'янська загинула 50-річна жінка.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 

Також ворог обстрілював околиці сіл Івашки та Одноробівка Богодухівського району, населені пункти Дворічна, Западне та Синьківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Ранкові обстріли 

Сьогодні о 8 ранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Загинув 40-річний цивільний чоловік.

"Попередньо встановлено, що ЗС РФ застосували артилерію", — коментують у Харківській обласній прокуратурі обстріл у Вовчанські. 

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

А вже о 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків.   
  
"Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер", — розповідають правоохоронці. 

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

Пошкоджено житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що до цього окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Під час обстрілу загинув 72-річний чоловік, а 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

Також ми писали про те, що у ЗСУ спрогнозували, чи буде прорив росіян біля Куп'янська. 

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