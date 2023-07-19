Ворог вкотре обстріляв Харківщину: є загиблий

Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів. Внаслідок одного з вибухів загинув пенсіонер та постраждало двоє жінок.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Обстріл Куп'янського району

За даними слідства, 18 липня окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Під час обстрілу загинув 72-річний чоловік, а 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, яка госпіталізації не потребувала. Ввечері та сьогодні зранку ворог обстріляв Куп‘янськ: пошкоджено житлові будинки.

"За попередніми даними, російські військові обстрілювали Куп’янщину з артилерії та РСЗВ", — розповідають правоохоронці.

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів на Харківщині

Внаслідок обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

В с. Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки.

У с. Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

Нагадаємо, що 17 липня ввечері ворог обстрілював м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії. Снаряди влучили на територію підприємства.

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