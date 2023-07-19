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Ворог вкотре обстріляв Харківщину: є загиблий

19 липня 2023 14:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог вкотре обстріляв Харківщину: є загиблий
Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів. Внаслідок одного з вибухів загинув пенсіонер та постраждало двоє жінок. 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі

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Обстріл Куп'янського району 

За даними слідства, 18 липня окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Під час обстрілу загинув 72-річний чоловік, а 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, яка госпіталізації не потребувала. Ввечері та сьогодні зранку ворог обстріляв  Куп‘янськ: пошкоджено житлові будинки. 

"За попередніми даними, російські військові обстрілювали Куп’янщину з артилерії та РСЗВ", — розповідають правоохоронці.

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів на Харківщині

Внаслідок обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. 

В с. Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки. 

У с. Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

Нагадаємо, що 17 липня ввечері ворог обстрілював м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії. Снаряди влучили на територію підприємства.

Також ми писали про те, що військовослужбовець, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, вчинив напад на працівників поліції. Чоловік рухався в коменданську годину на авто без номерних знаків і відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.

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