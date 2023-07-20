Российские военные обстреляли приграничье Харьковщины и убили трех человек

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Уже сегодня утром армия РФ нанесла удар по приграничным населенным пунктам Волчанск и Казачья Лопань, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Как рассказывает глава области, в течение вчерашнего дня Волчанск обстреливался несколько раз. В городе повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"В результате обстрелов г. Купянск из самоходного миномета "Тюльпан" повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов", — пишет Олег Синегубов.

По данным прокуратуры, при обстреле Купянска погибла 50-летняя женщина.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Также враг обстреливал окрестности сел Ивашки и Одноробовка Богодуховского района, населенные пункты Двуречная, Западное и Синьковка Купянского, Казачья Лопань и Стрелка Харьковского и другие.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Утренние обстрелы

Сегодня в 8 утра российские оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Погиб 40-летний гражданский мужчина.

"Предварительно установлено, что ВС РФ применили артиллерию", — комментируют в Харьковской областной прокуратуре обстрел в Волчанске.

Стражи порядка зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

А уже в 9:20 российские военные нанесли массированный удар по пгт Казачья Лопань. Зафиксировано около 20-ти ударов с танков.



"Погиб 61-летний местный житель. Установлено, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством. Получив осколочное ранение, он сел за свой мотороллер, доехал до собственного дома, где скончался", — рассказывают правоохранители.

Стражи порядка зафиксировали последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вражеских обстрелов.

Напомним, что до этого оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Во время обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована.

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