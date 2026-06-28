Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка
У Харкові внаслідок російської атаки безпілотником зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Ударний дрон влучив у будівлю, наслідки атаки наразі уточнюються.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Якими є наслідки атаки на Харків
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання сталося між 7 та 8 поверхами багатоквартирного будинку. Попередньо, постраждалих не було.
Згодом стало відомо, що 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес унаслідок обстрілу. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.
За уточненою інформацією, безпілотник влучив у фасад будинку на рівні 10 поверху, внаслідок чого пошкоджено скління вікон.
Рятувальники та інші служби продовжують роботу на місці інциденту.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 26 червня російські війська атакували Харків FPV-дроном. Ворожий безпілотник влучив у дах однієї з автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку на Харківщині. Водночас українські військові зазначають, що ці спроби супроводжуються значними втратами противника в техніці та живій силі. Також фіксується зміна характеру боїв через активніше застосування безпілотників.
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