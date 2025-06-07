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Російський обстріл Київського району Харкова — фоторепортаж

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Дата публікації: 7 червня 2025 08:30
Обстріл Київського району Харкова 7 червня — фоторепортаж наслідків
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE

Армія Росії у ніч проти 7 червня здійснили масовану атаку на Харків. Зокрема, постраждав Київський район міста.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Київського району Харкова 7 червня

Наразі на місці російського обстрілу Київського району досі видно дим. Внаслідок ударів окупантів сталися сильні пожежі.

Обстріл Київського району Харкова 7 червня
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Харків 7 червня
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російський ударів по Київському районі Харкова 7 червня
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у Київському районі сталося два влучання російських дронів. Один з них у приватний будинок, інший — по території ВНЗ. Там загинули двоє людей. 

Обстріл Харкова 7 червня
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE
Російський удар по Київському районі Харкова 7 червня
Наслідки російського обстрілу Київського району Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова загинули троє людей, ще 17 — отримали поранення.

Загалом загарбники запустили по місту понад 50 безпілотників, чотири КАБи та одну авіаційну ракету.

війна Харків Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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