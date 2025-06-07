Обстріл Київського району Харкова 7 червня — фоторепортаж наслідків

Російський обстріл Київського району Харкова — фоторепортаж
Армія Росії у ніч проти 7 червня здійснили масовану атаку на Харків. Зокрема, постраждав Київський район міста.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Обстріл Київського району Харкова 7 червня
Наразі на місці російського обстрілу Київського району досі видно дим. Внаслідок ударів окупантів сталися сильні пожежі.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у Київському районі сталося два влучання російських дронів. Один з них у приватний будинок, інший — по території ВНЗ. Там загинули двоє людей.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова загинули троє людей, ще 17 — отримали поранення.
Загалом загарбники запустили по місту понад 50 безпілотників, чотири КАБи та одну авіаційну ракету.
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