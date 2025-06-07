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Российский обстрел Киевского района Харькова — фоторепортаж

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Дата публикации 7 июня 2025 08:30
Обстрел Киевского района Харькова 7 июня — фоторепортаж последствий
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Армия России в ночь на 7 июня осуществили массированную атаку на Харьков. В частности, пострадал Киевский район города.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Обстрел Киевского района Харькова 7 июня

Сейчас на месте российского обстрела Киевского района до сих пор виден дым. В результате ударов оккупантов произошли сильные пожары.

Обстріл Київського району Харкова 7 червня
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Харків 7 червня
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російський ударів по Київському районі Харкова 7 червня
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Киевском районе произошло два попадания российских дронов. Один из них в частный дом, другой — по территории ВУЗа. Там погибли два человека.

Обстріл Харкова 7 червня
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE
Російський удар по Київському районі Харкова 7 червня
Последствия российского обстрела Киевского района Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате российского обстрела Харькова погибли три человека, еще 17 — получили ранения.

В целом захватчики запустили по городу более 50 беспилотников, четыре КАБа и одну авиационную ракету.

война Харьков Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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