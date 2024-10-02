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Розкрадання у Харківобленерго — що про це відомо та до чого тут Шабанов

2 жовтня 2024 12:26
Карина Приходько - Редактор
Справа про розкрадання у Харківобленерго — як до цього причетний Роман Шабанов
Проректор харківського вишу Роман Шабанов. Фото: НАБУ
Карина Приходько - Редактор

Ще у 2022 році на відновлення критичної інфраструктури міста Харкова виділили кошти, але через оборудки місцевих бізнесменів та чиновників державний бюджет зазнав збитків на понад 128 мільйонів гривень. За справу взялися правоохоронці, було затримано Костянтина Логвиненка та подано у розшук Романа Шабанова.

Новини.LIVE зібрало інформацію, хто причетний до справи та що відомо станом на зараз.  

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Що відомо про схему

Ще у квітні 2024 році НАБУ та САП викрило схему заволодіння 128 млн грн, які виділили на відновлення Харкова. За даними детективів НАБУ, тоді підозру отримало семеро людей, серед них:

  • лідер організованої групи,
  • перший заступник генерального директора,
  • один з директорів КП "Харківські теплові мережі,
  • також чотири людини, які сприяли розкраданню коштів.

 

Слідство тривало майже пів року. Вже 27 вересня САП та НАБУ заявили, що завершили розслідування справи щодо рекордного розкрадання. З'ясувалося, що учасниками оборудки були місцеві бізнесмени та чиновники. 

Сама схема полягала у тому, що ділки організували прямі контракти на постачання труб, віконних конструкцій та навіть технічної солі з підконтрольними фірмами. Відкритого тендеру ділки не оголошували, прикриваючись війною. При цьому всю продукцію для комунального підприємства придбали за вдвічі завищеною ціною, на чому й відмивали гроші. 

Однак 30 вересня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук проректора Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди Романа Шабанова.

Як до справи причетний Шабанов

Як відомо, Роман Шабанов не лише проректор в університеті, а й керівник заводу з виробництва електролічильників "Енергоміра". Правоохоронці підозрюють його у причетності до корупційної схеми за участі колишнього в.о. генерального директора "Харківобленерго" Костянтина Логвиненка та інших осіб.

Зазначається, що вказаний завод є виробником лічильників електроенергії і фігурує у справі про заволодіння 12,5 млн грн "Харківобленерго", а також замаху на заволодіння ще 120 млн грн підприємства.

Журналіст Олег Новіков повідомив, що власником цього заводу є білоруське підприємство, яке пов'язане з російською фірмою АТ "Електротехнічні заводи "Енергоміра" і входить до російського концерну "Енергомера".

розшук Романа Шабанова
Скриншот допису Олега Новікова

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ піймала на хабарі в 100 тис. гривень топменеджера "Енергоатому". За даними співзасновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича. 

Також Новини.LIVE писали, що народна депутатка від фракції "Свобода" Оксана Савчук заявила, що дуже багато корупціонерів після затримання кудись зникають. На її думку, це часто трапляється через недоліки роботи правоохоронців. 

НАБУ Харків корупція обленерго розшук

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12:26 Розкрадання у Харківобленерго — що про це відомо та до чого тут Шабанов

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