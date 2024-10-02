Дело о хищении в Харьковоблэнерго — как к этому причастен Роман Шабанов

Проректор харьковского вуза Роман Шабанов. Фото: НАБУ

Еще в 2022 году на восстановление критической инфраструктуры города Харькова выделили средства, но из-за сделок местных бизнесменов и чиновников государственный бюджет понес убытки более чем на 128 миллионов гривен. За дело взялись правоохранители, был задержан Константин Логвиненко и подан в розыск Роман Шабанов.

Новини.LIVE собрало информацию, кто причастен к делу и что известно по состоянию на данный момент.

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Что известно о схеме

Еще в апреле 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения 128 млн грн, которые выделили на восстановление Харькова. По данным детективов НАБУ, тогда подозрение получили семь человек, среди них:

лидер организованной группы,

первый заместитель генерального директора,

один из директоров КП "Харьковские тепловые сети,

также четыре человека, способствовавших хищению средств.

Следствие длилось около полугода. Уже 27 сентября САП и НАБУ заявили, что завершили расследование дела по рекордному хищению. Выяснилось, что участниками сделки были местные бизнесмены и чиновники.

Сама схема заключалась в том, что дельцы организовали прямые контракты на поставку труб, оконных конструкций и даже технической соли с подконтрольными фирмами. Открытого тендера дельцы не объявляли, прикрываясь войной. При этом всю продукцию для коммунального предприятия приобрели вдвое завышенной цене, на чем и отмывали деньги.

Однако 30 сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск проректор Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды Романа Шабанова.

Как к делу причастен Шабанов

Как известно, Роман Шабанов не только проректор в университете, но и руководитель завода по производству электросчетчиков "Энергомера". Правоохранители подозревают его в причастности к коррупционной схеме с участием бывшего и.о. генерального директора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко и других лиц.

Отмечается, что указанный завод является производителем счетчиков электроэнергии и фигурирует по делу о завладении 12,5 млн грн "Харьковоблэнерго", а также покушении на завладение еще 120 млн грн предприятия.

Журналист Олег Новиков сообщил, что владельцем этого завода является белорусское предприятие, которое связано с российской фирмой АО "Электротехнические заводы "Энергомера" и входит в российский концерн "Энергомера".

Скриншот сообщения Олега Новикова

Напомним, несколько дней назад СБУ поймала на взятке в 100 тыс. гривен топ-менеджера "Энергоатома". По данным соучредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, речь идет о директоре по контрольно-ревизионной работе Александре Скопиче.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат от фракции "Свобода" Оксана Савчук заявила, что очень много коррупционеров после задержания куда-то исчезают. По ее мнению, это часто случается из-за недостатков работы правоохранителей.