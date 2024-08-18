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Розлетілися на друзки — прикордонники показали, як відпрацювали з мінометів по "опорниках" росіян

18 серпня 2024 18:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Під Вовчанськом було завдано удару по опорниках росіян — укриття знищені
Прикордонники відпрацювали з мінометів по "опорниках" росіян. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські військові продовжують знищувати позиції росіян на фронті. Для цього використовується різне озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у неділю, 18 серпня.

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У ДПСУ повідомляють, що прикордонники бригади "Гарт" успішно відпрацювали з мінометів по ворожих опорних пунктах на Вовчанському напрямку.

"Навели порядок на ворожих опорниках", — йдеться у повідомленні.

прикордонники
Знищення опорних пунктів росіян. Фото: скриншот

Зазначається, що внаслідок обстрілу росіяни могли зазнати втрат.

"Укриття противника зруйновані, втрати ворога дорозвідуються", — додають охоронці кордону. 

Операція стала черговим кроком у знищенні військової інфраструктури окупантів і послабленні їхніх позицій на цьому напрямку.

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