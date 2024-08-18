Під Вовчанськом було завдано удару по опорниках росіян — укриття знищені

Розлетілися на друзки — прикордонники показали, як відпрацювали з мінометів по "опорниках" росіян
Українські військові продовжують знищувати позиції росіян на фронті. Для цього використовується різне озброєння.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у неділю, 18 серпня.
Прикордонники знищили "опорники" окупантів
У ДПСУ повідомляють, що прикордонники бригади "Гарт" успішно відпрацювали з мінометів по ворожих опорних пунктах на Вовчанському напрямку.
"Навели порядок на ворожих опорниках", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу росіяни могли зазнати втрат.
"Укриття противника зруйновані, втрати ворога дорозвідуються", — додають охоронці кордону.
Операція стала черговим кроком у знищенні військової інфраструктури окупантів і послабленні їхніх позицій на цьому напрямку.
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