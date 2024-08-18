Под Волчанском был нанесен удар по опорникам россиян — укрытия уничтожены

Разлетелись вдребезги — пограничники показали, как отработали из минометов по "опорникам" россиян
Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян на фронте. Для этого используется разное вооружение.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в воскресенье, 18 августа.
Пограничники уничтожили "опорники" оккупантов
В ГПСУ сообщают, что пограничники бригады "Гарт" успешно отработали из минометов по вражеским опорным пунктам на Волчанском направлении.
"Навели порядок на вражеских опорниках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела россияне могли понести потери.
"Укрытия противника разрушены, потери врага уточняются", — добавляют стражи границы.
Операция стала очередным шагом в уничтожении военной инфраструктуры оккупантов и ослаблении их позиций на этом направлении.
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