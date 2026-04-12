Розстріл полонених на Харківщині: прокуратура почала розслідування

Розстріл полонених на Харківщині: прокуратура почала розслідування

Дата публікації: 12 квітня 2026 17:03
Розстріл полонених на Харківщині: прокуратура почала розслідування
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Прокуратура розпочала розслідування щодо розстрілу російськими окупантами чотирьох українських військовополонених у Харківській області. Черговий воєнний злочин загарбників стався біля населеного пункту Ветеринарне 11 квітня. Ворог вкотре порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених

Російські загарбники зайшли на позиції та взяли у полон чотирьох українських бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ, після чого умисно розстріляли їх.

Росія розстріляла українських військовополонених на Харківщині
Розстріл військовополонених. Фото: Офіс генпрокурора

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель. Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину", — йдеться у повідомленні.

Реакція омбудсмана

Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні світле свято Великодня, але цинізму росіян не має меж. 

Він нагадав, що вчора окупанти вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського у Запорізькій області.

"Також учора росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині. За наявною інформацією із відкритих джерел, росіяни здійснювали штурм українських позицій, у результаті чого четверо наших військових потрапили в полон. Але окупанти замість дотримання норм міжнародного гуманітарного права — розстріляли беззбройних українців на місці!" — наголосив він.

Омбудсман заявив, що це грубе та цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права. Він негайно направив листи до МКЧХ та ООН щодо цих злочинів. За словами Лубінця, світ повинен знати, що Росія системно порушує всі можливі правила війни та перетворила терор на свою тактику.

"Станом на сьогодні зафіксовано майже 227 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів. І за кожною цією цифрою — зламані долі, закатовані люди, вбиті без права на захист. І скільки ще таких злочинів залишаються без свідків, під завалами, у братських могилах або в полоні — ми навіть не знаємо. У день Великодня, коли світ говорить про милосердя і людяність, Росія вкотре демонструє повну зневагу до цих цінностей. Там, де мало бути перемир’я — постріли. Там, де мало бути життя — смерть", — заявив він.

Лубінець наголосив, що за це повинна бути відповідальність.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
Допис Лубінця. Фото: скриншот
Допис Лубінця. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Deep State, 11 квітня російські окупанти розстріляли українських військовополонених у Харківській області. Противник вкотре порушив звичаї та правила ведення війни.

Крім того, попри оголошене перемирʼя на Великдень, російські загарбники ударів дронами по Золочеву на Харківщині. Противник пошкодив цивільну інфраструктуру. Крім того, Росія поранила жінку.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

