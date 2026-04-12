Расстрел пленных на Харьковщине: прокуратура начала расследование

Дата публикации 12 апреля 2026 17:03
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Прокуратура начала расследование по расстрелу российскими оккупантами четырех украинских военнопленных в Харьковской области. Очередное военное преступление захватчиков произошло возле населенного пункта Ветеринарное 11 апреля. Враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных

Российские захватчики зашли на позиции и взяли в плен четырех украинских бойцов одной из отдельных механизированных бригад ВСУ, после чего умышленно расстреляли их.

Росія розстріляла українських військовополонених на Харківщині
Расстрел военнопленных. Фото: Офис генпрокурора

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель. Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления", — говорится в сообщении.

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец заявил, что сегодня светлый праздник Пасхи, но цинизму россиян нет предела.

Читайте также:

Он напомнил, что вчера оккупанты убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

"Также вчера россияне расстреляли украинских военнопленных в Харьковской области. По имеющейся информации из открытых источников, россияне осуществляли штурм украинских позиций, в результате чего четверо наших военных попали в плен. Но оккупанты вместо соблюдения норм международного гуманитарного права — расстреляли безоружных украинцев на месте!" — подчеркнул он.

Омбудсман заявил, что это грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права. Он немедленно направил письма в МККК и ООН относительно этих преступлений. По словам Лубинца, мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику.

"По состоянию на сегодня зафиксировано почти 227 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений. И за каждой этой цифрой — сломанные судьбы, замученные люди, убитые без права на защиту. И сколько еще таких преступлений остаются без свидетелей, под завалами, в братских могилах или в плену — мы даже не знаем. В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие — выстрелы. Там, где должна была быть жизнь — смерть", — заявил он.

Лубинец подчеркнул, что за это должна быть ответственность.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
Пост Лубинца. Фото: скриншот
Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Deep State, 11 апреля российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Харьковской области. Противник в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны.

Кроме того, несмотря на объявленное перемирие на Пасху, российские захватчики ударили дронами по Золочеву на Харьковщине. Противник повредил гражданскую инфраструктуру. Кроме того, Россия ранила женщину.

Харьковская область пленные расстрел
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
