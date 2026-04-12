Расстрел пленных на Харьковщине: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование по расстрелу российскими оккупантами четырех украинских военнопленных в Харьковской области. Очередное военное преступление захватчиков произошло возле населенного пункта Ветеринарное 11 апреля. Враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных

Российские захватчики зашли на позиции и взяли в плен четырех украинских бойцов одной из отдельных механизированных бригад ВСУ, после чего умышленно расстреляли их.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель. Принимаются все необходимые меры для полного установления обстоятельств преступления", — говорится в сообщении.

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец заявил, что сегодня светлый праздник Пасхи, но цинизму россиян нет предела.

Он напомнил, что вчера оккупанты убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

"Также вчера россияне расстреляли украинских военнопленных в Харьковской области. По имеющейся информации из открытых источников, россияне осуществляли штурм украинских позиций, в результате чего четверо наших военных попали в плен. Но оккупанты вместо соблюдения норм международного гуманитарного права — расстреляли безоружных украинцев на месте!" — подчеркнул он.

Омбудсман заявил, что это грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права. Он немедленно направил письма в МККК и ООН относительно этих преступлений. По словам Лубинца, мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику.

"По состоянию на сегодня зафиксировано почти 227 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений. И за каждой этой цифрой — сломанные судьбы, замученные люди, убитые без права на защиту. И сколько еще таких преступлений остаются без свидетелей, под завалами, в братских могилах или в плену — мы даже не знаем. В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие — выстрелы. Там, где должна была быть жизнь — смерть", — заявил он.

Лубинец подчеркнул, что за это должна быть ответственность.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Deep State, 11 апреля российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Харьковской области. Противник в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны.

Кроме того, несмотря на объявленное перемирие на Пасху, российские захватчики ударили дронами по Золочеву на Харьковщине. Противник повредил гражданскую инфраструктуру. Кроме того, Россия ранила женщину.