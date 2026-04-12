Головна Харків На Великдень РФ завдала низки ударів по Золочеву на Харківщині

На Великдень РФ завдала низки ударів по Золочеву на Харківщині

Дата публікації: 12 квітня 2026 15:46
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Попри оголошене перемир'я росіяни завдали серії ударів безпілотниками по Золочеву у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Через атаку постраждала жінка.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Наслідки обстрілу Золочева

Як повідомили у прокуратурі, вранці 12 квітня росіяни завдали ударів по селищу Золочів на Харківщині. Окупанти завдали чотирьох ударів безпілотними літальними апаратами.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, атакували за допомогою БпЛА типів "Гербера" та "Молнія". Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин. Також є руйнування в адміністративній будівлі підприємства, та будинках.

У прокуратурі додали, що 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Читайте також:

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби, 11 квітня, було атаковано чотири населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілів не постраждали люди, але зруйнована цивільна інфраструктура.

Також ми писали про те, що росіяни атакували Харків ударними дронами. Внаслідок обстрілу БпЛА було пошкоджено навчальний заклад. Влучання було у Київському районі. 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
Реклама

