Актуальные цены на топливо в Харькове 9 марта — бензин, дизель, газ

Актуальные цены на бензин и автогаз в Харькове сегодня
В Харькове и области в понедельник, 9 марта, средняя стоимость бензина А-95 достигла 67,90 гривен за литр. Бензин А-95+ стоит около 71,60 гривен за литр.
Новини.LIVE рассказывают об актуальных ценах на бензин, дизельное топливо и газ в Харькове.
Сколько стоит топливо в Харькове и области 9 марта
Средняя цена на топливо в Харькове:
- А-95+ — 71,60 гривен;
- А-95 — 67,60 гривен;
- А-92 — 65,21 гривен;
- Дизельное топливо — 70,69 гривен;
- Газ — 40,18 гривен.
По сравнению с 8 марта цены в очередной раз выросли на несколько копеек. Тенденция роста стоимости сохраняется.
Цены на популярных АЗС Харьковской области на популярные заправки
А-95+
- ОККО — 73,98 гривен;
- WOG — 73,98 гривен;
- UPG — 71,90 гривен;
- Укрнафта — 71,98 гривен;
- SOCAR — 72.98 гривен;
- Motto — 67,98 гривен.
А-95
- ОККО — 70,98 гривен;
- WOG — 70,98 гривен;
- UPG — 68,90 гривен;
- БРСМ-Нафта — 66,98 гривен;
- AMIC — 67,98 гривен;
- Укрнафта — 68,98 гривен;
- Motto — 66,98 гривен;
- Rodnik — 63,99 гривен.
А-92
- Укрнафта — 65,98 гривен;
- SUN OIL — 65,98 гривен;
- U.GO — 64,90 гривен;
- Ovis — 63,99 гривен.
Дизальное топливо
- ОККО — 73,98 гривен;
- WOG — 73,98 гривен;
- UPG — 71,90 гривен;
- БРСМ-Нафта — 69,98 гривен;
- AMIC — 69,98 гривен;
- Укрнафта — 69,98 гривен;
- Motto — 69,98 гривен;
- Rodnik — 66,98 гривен.
Автогаз
- ОККО — 41,99 гривен;
- WOG — 41,97 гривен;
- UPG — 40,40 гривен;
- БРСМ-Нафта — 38,99 гривен;
- Укрнафта — 40,99 гривен;
- Motto — 37,77 гривен;
- Rodnik — 40,99 гривен.
Таким образом, самую высокую цену предлагают заправки ОККО, WOG и UPG, а самую дешевую — Motto, Ovis, Rodnik.
Цены на топливо в Украине
Директор "А-95" Сергей Куюн рассказал об ожиданиях новых цен на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. По его словам, цену топлива в Украине сложно предсказать.
Также Новини.LIVE рассказывали, какая стоимость топлива во Львовской области сегодня. В частности, средняя цена на А-95 68,97 грн.
Кроме того, мы сообщали, как изменилась цена на бензин в Киеве 9 марта. Самая высокая зафиксированная цена на бензин А-100 достигает 80,99 грн.
