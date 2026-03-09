Видео
Главная Харьков Актуальные цены на бензин и автогаз в Харькове сегодня

Актуальные цены на бензин и автогаз в Харькове сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 19:58
Актуальные цены на топливо в Харькове 9 марта — бензин, дизель, газ
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в понедельник, 9 марта, средняя стоимость бензина А-95 достигла 67,90 гривен за литр. Бензин А-95+ стоит около 71,60 гривен за литр.

Новини.LIVE рассказывают об актуальных ценах на бензин, дизельное топливо и газ в Харькове.

Читайте также:

Сколько стоит топливо в Харькове и области 9 марта

Средняя цена на топливо в Харькове:

  • А-95+ — 71,60 гривен;
  • А-95 — 67,60 гривен;
  • А-92 — 65,21 гривен;
  • Дизельное топливо — 70,69 гривен;
  • Газ — 40,18 гривен.
Ціни на топливо в Харкові та Харківській області 9 березня
Цены на топливо в Харькове 9 марта. Фото: auto.ria

По сравнению с 8 марта цены в очередной раз выросли на несколько копеек. Тенденция роста стоимости сохраняется.

Цены на популярных АЗС Харьковской области на популярные заправки

А-95+

  • ОККО — 73,98 гривен;
  • WOG — 73,98 гривен;
  • UPG — 71,90 гривен;
  • Укрнафта — 71,98 гривен;
  • SOCAR — 72.98 гривен;
  • Motto — 67,98 гривен.

А-95

  • ОККО — 70,98 гривен;
  • WOG — 70,98 гривен;
  • UPG — 68,90 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 66,98 гривен;
  • AMIC — 67,98 гривен;
  • Укрнафта — 68,98 гривен;
  • Motto — 66,98 гривен;
  • Rodnik — 63,99 гривен.

А-92

  • Укрнафта — 65,98 гривен;
  • SUN OIL — 65,98 гривен;
  • U.GO — 64,90 гривен;
  • Ovis — 63,99 гривен.

Дизальное топливо

  • ОККО — 73,98 гривен;
  • WOG — 73,98 гривен;
  • UPG — 71,90 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 69,98 гривен;
  • AMIC — 69,98 гривен;
  • Укрнафта — 69,98 гривен;
  • Motto — 69,98 гривен;
  • Rodnik — 66,98 гривен.

Автогаз

  • ОККО — 41,99 гривен;
  • WOG — 41,97 гривен;
  • UPG — 40,40 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 38,99 гривен;
  • Укрнафта — 40,99 гривен;
  • Motto — 37,77 гривен;
  • Rodnik — 40,99 гривен.
Ціни на бензин у Харкові 9 березня
Цены на бензин, ДТ и автогаз в Харькове 9 марта. Фото: auto.ria

Таким образом, самую высокую цену предлагают заправки ОККО, WOG и UPG, а самую дешевую — Motto, Ovis, Rodnik.

Цены на топливо в Украине

Директор "А-95" Сергей Куюн рассказал об ожиданиях новых цен на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. По его словам, цену топлива в Украине сложно предсказать.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая стоимость топлива во Львовской области сегодня. В частности, средняя цена на А-95 68,97 грн.

Кроме того, мы сообщали, как изменилась цена на бензин в Киеве 9 марта. Самая высокая зафиксированная цена на бензин А-100 достигает 80,99 грн.

цены на топливо Харьков бензин топливо Харьковская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
