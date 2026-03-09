Актуальные цены на топливо в Харькове 9 марта — бензин, дизель, газ

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в понедельник, 9 марта, средняя стоимость бензина А-95 достигла 67,90 гривен за литр. Бензин А-95+ стоит около 71,60 гривен за литр.

Новини.LIVE рассказывают об актуальных ценах на бензин, дизельное топливо и газ в Харькове.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит топливо в Харькове и области 9 марта

Средняя цена на топливо в Харькове:

А-95+ — 71,60 гривен;

А-95 — 67,60 гривен;

А-92 — 65,21 гривен;

Дизельное топливо — 70,69 гривен;

Газ — 40,18 гривен.

Цены на топливо в Харькове 9 марта. Фото: auto.ria

По сравнению с 8 марта цены в очередной раз выросли на несколько копеек. Тенденция роста стоимости сохраняется.

Цены на популярных АЗС Харьковской области на популярные заправки

А-95+

ОККО — 73,98 гривен;

WOG — 73,98 гривен;

UPG — 71,90 гривен;

Укрнафта — 71,98 гривен;

SOCAR — 72.98 гривен;

Motto — 67,98 гривен.

А-95

ОККО — 70,98 гривен;

WOG — 70,98 гривен;

UPG — 68,90 гривен;

БРСМ-Нафта — 66,98 гривен;

AMIC — 67,98 гривен;

Укрнафта — 68,98 гривен;

Motto — 66,98 гривен;

Rodnik — 63,99 гривен.

А-92

Укрнафта — 65,98 гривен;

SUN OIL — 65,98 гривен;

U.GO — 64,90 гривен;

Ovis — 63,99 гривен.

Дизальное топливо

ОККО — 73,98 гривен;

WOG — 73,98 гривен;

UPG — 71,90 гривен;

БРСМ-Нафта — 69,98 гривен;

AMIC — 69,98 гривен;

Укрнафта — 69,98 гривен;

Motto — 69,98 гривен;

Rodnik — 66,98 гривен.

Автогаз

ОККО — 41,99 гривен;

WOG — 41,97 гривен;

UPG — 40,40 гривен;

БРСМ-Нафта — 38,99 гривен;

Укрнафта — 40,99 гривен;

Motto — 37,77 гривен;

Rodnik — 40,99 гривен.

Цены на бензин, ДТ и автогаз в Харькове 9 марта. Фото: auto.ria

Таким образом, самую высокую цену предлагают заправки ОККО, WOG и UPG, а самую дешевую — Motto, Ovis, Rodnik.

Цены на топливо в Украине

Директор "А-95" Сергей Куюн рассказал об ожиданиях новых цен на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. По его словам, цену топлива в Украине сложно предсказать.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая стоимость топлива во Львовской области сегодня. В частности, средняя цена на А-95 68,97 грн.

Кроме того, мы сообщали, как изменилась цена на бензин в Киеве 9 марта. Самая высокая зафиксированная цена на бензин А-100 достигает 80,99 грн.