Ціни на бензин і дизель у Харкові 9 березня

Скільки коштує бензин та автогаз у Харкові сьогодні
У Харкові та області в понеділок, 9 березня, середня ціна бензину А-95 сягнула до 67,90 гривень за літр. Водночас за А-95+ доведеться віддати приблизно 71,60 гривень.
Новини.LIVE розповідають про актуальні ціни на бензин, дизильне пальне та газ у Харкові.
Скільки коштує паливо у Харкові та області 9 березня
Середня ціна на пальне у Харкові:
- А-95+ — 71,60 гривень;
- А-95 — 67,60 гривень;
- А-92 — 65,21 гривень;
- Дизельне пальне — 70,69 гривень;
- Газ — 40,18 гривень.
Порівняно з 8 березня ціни вкотре зросли на декілька копійок. Тендеція зростання вартості зберігається.
Ціни на популярних АЗС Харківської області
А-95+
- ОККО — 73,98 гривень;
- WOG — 73,98 гривень;
- UPG — 71,90 гривень;
- Укрнафта — 71,98 гривень;
- SOCAR — 72.98 гривень;
- Motto — 67,98 гривень.
А-95
- ОККО — 70,98 гривень;
- WOG — 70,98 гривень;
- UPG — 68,90 гривень;
- БРСМ-Нафта — 66,98 гривень;
- AMIC — 67,98 гривень;
- Укрнафта — 68,98 гривень;
- Motto — 66,98 гривень;
- Rodnik — 63,99 гривень.
А-92
- Укрнафта — 65,98 гривень;
- SUN OIL — 65,98 гривень;
- U.GO — 64,90 гривень;
- Ovis — 63,99 гривень.
Дизальне пальне
- ОККО — 73,98 гривень;
- WOG — 73,98 гривень;
- UPG — 71,90 гривень;
- БРСМ-Нафта — 69,98 гривень;
- AMIC — 69,98 гривень;
- Укрнафта — 69,98 гривень;
- Motto — 69,98 гривень;
- Rodnik — 66,98 гривень.
Автогаз
- ОККО — 41,99 гривень;
- WOG — 41,97 гривень;
- UPG — 40,40 гривень;
- БРСМ-Нафта — 38,99 гривень;
- Укрнафта — 40,99 гривень;
- Motto — 37,77 гривень;
- Rodnik — 40,99 гривень.
Таким чином, найвищу ціну пропонують заправки ОККО, WOG та UPG, а найдешевшу — Motto, Ovis, Rodnik.
Ціни на пальне в Україні
Директор "А-95" Сергій Куюн розповів про очікування нових цін на пальне через нафтову кризу, спричинену війною на Близькому Сході. За його словами, ціну палива в Україні складно передбачити.
Також Новини.LIVE розповідали, яка вартість палива у Львівській області сьогодні. Зокрема, середня ціна на А-95 68,97 грн.
Крім того, ми повідомляли, як змінилася ціна на бензин у Києві 9 березня. Найвища зафіксована ціна на бензин А-100 сягає 80,99 грн.
