Україна
Головна Харків Скільки коштує бензин та автогаз у Харкові сьогодні

Скільки коштує бензин та автогаз у Харкові сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 19:58
Ціни на бензин і дизель у Харкові 9 березня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області в понеділок, 9 березня, середня ціна бензину А-95 сягнула до 67,90 гривень за літр. Водночас за А-95+ доведеться віддати приблизно 71,60 гривень.

Новини.LIVE розповідають про актуальні ціни на бензин, дизильне пальне та газ у Харкові.

Читайте також:

Скільки коштує паливо у Харкові та області 9 березня

Середня ціна на пальне у Харкові:

  • А-95+ — 71,60 гривень;
  • А-95 — 67,60 гривень;
  • А-92 — 65,21 гривень;
  • Дизельне пальне — 70,69 гривень;
  • Газ — 40,18 гривень.
Ціни на топливо в Харкові та Харківській області 9 березня
Ціни на топливо в Харкові 9 березня. Фото: auto.ria

Порівняно з 8 березня ціни вкотре зросли на декілька копійок. Тендеція зростання вартості зберігається.

Ціни на популярних АЗС Харківської області

А-95+

  • ОККО — 73,98 гривень;
  • WOG — 73,98 гривень;
  • UPG — 71,90 гривень;
  • Укрнафта — 71,98 гривень;
  • SOCAR — 72.98 гривень;
  • Motto — 67,98 гривень.

А-95

  • ОККО — 70,98 гривень;
  • WOG — 70,98 гривень;
  • UPG — 68,90 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 66,98 гривень;
  • AMIC — 67,98 гривень;
  • Укрнафта — 68,98 гривень;
  • Motto — 66,98 гривень;
  • Rodnik — 63,99 гривень.

А-92

  • Укрнафта — 65,98 гривень;
  • SUN OIL — 65,98 гривень;
  • U.GO — 64,90 гривень;
  • Ovis — 63,99 гривень.

Дизальне пальне

  • ОККО — 73,98 гривень;
  • WOG — 73,98 гривень;
  • UPG — 71,90 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 69,98 гривень;
  • AMIC — 69,98 гривень;
  • Укрнафта — 69,98 гривень;
  • Motto — 69,98 гривень;
  • Rodnik — 66,98 гривень.

Автогаз

  • ОККО — 41,99 гривень;
  • WOG — 41,97 гривень;
  • UPG — 40,40 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 38,99 гривень;
  • Укрнафта — 40,99 гривень;
  • Motto — 37,77 гривень;
  • Rodnik — 40,99 гривень.
Ціни на бензин у Харкові 9 березня
Ціни на бензин, ДП і автогаз у Харкові 9 березня. Фото: auto.ria

Таким чином, найвищу ціну пропонують заправки ОККО, WOG та UPG, а найдешевшу — Motto, Ovis, Rodnik.

Ціни на пальне в Україні

Директор "А-95" Сергій Куюн розповів про очікування нових цін на пальне через нафтову кризу, спричинену війною на Близькому Сході. За його словами, ціну палива в Україні складно передбачити.

Також Новини.LIVE розповідали, яка вартість палива у Львівській області сьогодні. Зокрема, середня ціна на А-95 68,97 грн.

Крім того, ми повідомляли, як змінилася ціна на бензин у Києві 9 березня. Найвища зафіксована ціна на бензин А-100 сягає 80,99 грн.

ціни на паливо Харків бензин паливо Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
